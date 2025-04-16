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        Okuma yazma kursları sayesinde yıllar sonra elleri kalem tuttu

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde okuma yazma bilmeyen kadın kursiyerler, hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:03
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        Okuma yazma kursları sayesinde yıllar sonra elleri kalem tuttu
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde okuma yazma bilmeyen kadın kursiyerler, hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın sevincini yaşıyor.

        Erciş Kaymakamlığı, ilçede okuma yazma bilmeyenler için 10 Aile Destek ve 2 Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursları açtı.

        Kurslara katılan 30 ile 80 yaş arasındaki çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği uzman eğitmenler, haftanın 5 günü ders verdi.

        Derslerini aksatmadan kurslara katılarak okuma yazma öğrenen kursiyerler, yıllar sonra hayallerine kavuşarak günlük yaşantılarını kolaylaştırdı.

        Bir yılda 1070 kişinin okuma yazma öğrenerek sertifika aldığı merkezlerde, kursiyerlerin sosyalleşmeleri için çeşitli aktiviteler de düzenleniyor.

        - "Yoğun katılımın olması bizi memnun etti"

        Kursiyerlere eğitim materyallerinin içinde olduğu çanta ve karanfil hediye eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Dezavantajlı kadınların hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bir yılda 1000'in üzerinde kursiyer okuma yazma kurslarına katıldı. Bu kursiyerlere birinci kademe okuma yazma sertifikaları verildi. Yoğun katılımın olması bizi memnun etti. Devletimizin sunduğu bu imkanlarla kadınlar, okuma yazma öğrenerek günlük hayatlarını gerçekten çok kolaylaştırdıklarını ifade ediyor. Talep olan her yerde kursları açmaya devam edeceğiz. Bunun için emek veren herkese çok teşekkür ederim."

        Kursta görevli öğretmen Ebru Yıldız ise "Amacımız, okuma yazma bilmeyen ablalarımızın hayatına bir nebze de olsa dokunmak. Okula gidemeyen kadınlar günlük yaşantılarında birtakım zorluklar yaşıyor. Kurslara katılarak okuma yazma öğrendikten sonra bu zorlukları aşıyorlar. Bu anlamda bize teşekkür ediyorlar. Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz." dedi.

        - "Gerçekten hayatım kolaylaştı"

        Kursa katılarak 53 yaşında okuma yazma öğrenen Nigar Uçan da kurs sayesinde hayatında yeni sayfa açtığını ifade etti.

        Okuma yazma öğrendikten sonra iş yeri açtığını anlatan Uçan, "Her yere rahatça gidebiliyorum. Daha önce hastaneye gittiğimde poliklinikleri bile bilmiyordum. Çok sıkıntı yaşıyordum. Şimdi hastaneye, servis durağına, markete, manava gittiğimde her şeyin ismini okuyabiliyorum. Gerçekten hayatım kolaylaştı." diye konuştu.

        32 yaşındaki Esma Işık ise artık okuma yazmayı gayet iyi bildiğini dile getirerek, "Çocuklarımdan da yardım alıyorum. Gittiğim yerlerde artık zorluk yaşamıyorum. Daha önce telefondaki mesajları okuyamıyordum ama artık okuyabiliyorum. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Kendimi yeniden dünyaya gelmiş kadar iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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