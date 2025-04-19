Van'da otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.
Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.