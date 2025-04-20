Van'da trafik kazasında ölen baba ve iki kızı defnedildi

Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde dün, Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarpmıştı. Kazada sürücü ile kızları Gülseren ve Sema hayatını kaybetmiş, eşi Gülcan ile kızı Dice Fidan yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi.

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