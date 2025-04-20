Van'da farklı suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 70 bin 837 kişi ile 61 bin 21 aracın sorgulaması yapıldı.
Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheli yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
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