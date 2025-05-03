Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi

        Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

        Kentte dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

        Elektrik tellerinin de zarar gördüğü mahallelerde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını topladı.

        Evinin çatısı zarar gören Rıdvan Can, AA muhabirine, dün gece şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

        Çatının tamamının uçtuğunu belirten Can, "Çatı parçaları bahçeye düştü. Evimiz hasar gördü. Şiddetli rüzgardan dolayı korktuk. Çocuklar sabaha kadar uyuyamadı. Herhangi bir yaralanma olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı

        Benzer Haberler

        Van'da fırtına; çatılar uçtu
        Van'da fırtına; çatılar uçtu
        Van'da 35 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da 35 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da ambulans uçak 26 günlük bebek için havalandı
        Van'da ambulans uçak 26 günlük bebek için havalandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da düzenlenen panele katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da düzenlenen panele katıldı
        "Emrah" ve "Selvihan" adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde ağırlıy...
        "Emrah" ve "Selvihan" adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde ağırlıy...
        Van'da belediye ekibi, engelli kadının hayatını kolaylaştırmak için evine r...
        Van'da belediye ekibi, engelli kadının hayatını kolaylaştırmak için evine r...