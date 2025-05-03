Çaldıran Kaymakamı Bakan, öğrencilerle bir araya geldi
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Güngören İlkokulu'nu ziyaret etti.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Güngören İlkokulu'nu ziyaret etti.
Okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan, okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.
Sınıfları gezen Bakan, öğrencilerle konuştu, tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan, eğitime önem verdiklerini söyledi.
Kaymakam Bakan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.