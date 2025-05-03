Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor

Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Etüt Van Projesi" devam ediyor.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tunca Uras Ortaokulu ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Balcı, Van'ın akademik başarısının üst sıralara çıkarılması için başlatılan "Etüt Van Projesi"nin eğitim alanındaki en kapsamlı projelerden biri olduğunu söyledi.

184 kursta 430 öğretmen tarafından 11 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirten Balcı, 142 bin 500 soru bankası kitabının ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldığını ifade etti.

Öğrencilere kitap hediye eden Balcı, projenin kazanımları hakkında bilgi verdi.