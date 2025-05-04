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        Van'da 4 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da, kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:15
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        Van'da 4 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da, kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aort koarktasyonu (damarda darlık) tedavisi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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