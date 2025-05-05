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        Van'da "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı

        Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediği "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:29
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        Van'da "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediği "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, 14 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

        Bu kapsamda, katılımcıların balkon tasarımı, estetik görünüşü ve bakımlılığı, bitki kompozisyonu, dekorasyon ve bitkisel malzemelerin uyumunu değerlendirilecek.

        Vatandaşlar, yarışmaya 5-14 Mayıs'a kadar fotoğraflarla başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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