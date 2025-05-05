Van'da "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı
Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediği "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediği "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, 14 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
Bu kapsamda, katılımcıların balkon tasarımı, estetik görünüşü ve bakımlılığı, bitki kompozisyonu, dekorasyon ve bitkisel malzemelerin uyumunu değerlendirilecek.
Vatandaşlar, yarışmaya 5-14 Mayıs'a kadar fotoğraflarla başvuru yapılabilecek.
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