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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:57
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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 6 ayrı arama kaydından 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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