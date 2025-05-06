Van'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 6 ayrı arama kaydından 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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