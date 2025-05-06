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        Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:22
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        Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Özalp-Çaldıran kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 42 AFR 68 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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