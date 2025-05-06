Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özalp-Çaldıran kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 42 AFR 68 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

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