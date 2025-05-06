Van'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Özalp-Çaldıran kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 42 AFR 68 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
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