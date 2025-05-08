Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor

        Van'da inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 18 araç kiralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 18 araç kiralandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsu ve derelere göç eden inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da yasak avcılıkla mücadele için yürütülen çalışmalarda kullanmak üzere 18 araç kiralandı.

        Araçlar, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine tahsis edildi.

        Ayrıca ekiplere kısa ve boy çizmesi, led ışıklı el ve kafa fenerleri ile eldiven gibi malzemeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor
        Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor
        Milyonluk aşiret düğünlerinin yapıldığı Van'da altın alamayanlar imitasyon...
        Milyonluk aşiret düğünlerinin yapıldığı Van'da altın alamayanlar imitasyon...
        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, Çatak'ta muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, Çatak'ta muhtarlarla bir araya geldi
        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor
        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor