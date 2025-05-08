Van'da inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor

Van'da inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 18 araç kiralandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsu ve derelere göç eden inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yasak avcılıkla mücadele için yürütülen çalışmalarda kullanmak üzere 18 araç kiralandı.

Araçlar, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine tahsis edildi.

Ayrıca ekiplere kısa ve boy çizmesi, led ışıklı el ve kafa fenerleri ile eldiven gibi malzemeler verildi.