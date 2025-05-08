Van'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

"Narkorehber", "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Yetişkin" projeleri kapsamında okulları, Aile Destek Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden ekipler, öğretmen ve muhtarların yanı sıra 514 vatandaşı bilgilendirdi.

Ekipler, İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçelerinde bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mayıs'ta faaliyet yürütüldü.

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