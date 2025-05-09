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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturdu

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:48
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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturdu
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

        Üniversitede organize edilen "Filistin İçin El Ele Yürüyüşü" programı kapsamında Edebiyat Fakültesi önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhaneye kadar yürüdü.

        Grup, burada Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

        Eğitim Fakültesi öğrencisi Burhan Ekici, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

        Gazze'de tüm sağlık sisteminin çöktüğünü ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Bütün hastaneler ya yıkılmış ya da yakıt ve ilaç yetersizliği nedeniyle işlevsiz hale gelmiştir. Gazze'de insanlar, temel gıda, temiz su ve elektrikten yoksundur. Her bir rakamın arkasında bir hayat, hikaye, aile vardır. Bir hemşire, yıkılmış bir hastanenin enkazı altında çocuklara iğne yapmaya çalıştı. Bombalanmış bir okulun enkazından elinde defteriyle çıkarılan bir kız çocuğunun cansız bedeni dünya basınına yansıdı. Bu örnekler, artık kelimelerle tarif edilemeyecek düzeyde soykırımın işaretidir."

        Ekici, Gazze'de yaşanan olayların gündemde tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de yaşanan acılar görmezden geliniyor. Dünya belki bir süreliğine bu felakete dikkat etti, sesler yükseldi, birkaç açıklama yapıldı ama zamanın ve medyanın soğuyan ilgisiyle silinmeye başladı. O topraklarda yaşanan her kayıp ve her çığlık hala duvarlarda yankılanıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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