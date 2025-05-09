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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:45
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 25 Nisan-8 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 430 gram afyon sakızı, 304 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu, 10,5 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram eroin ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 62'si hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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