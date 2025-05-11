Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı
Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı yakalandı.
Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.