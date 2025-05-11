Çaldıran Kaymakamı Bakan esnaf ziyareti yaptı

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

Her zaman ilçe sakinleri ve esnafla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Bakan, ilçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

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