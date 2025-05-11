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        Çaldıran Kaymakamı Bakan esnaf ziyareti yaptı

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:17
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan esnaf ziyareti yaptı
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Bakan, ilçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

        Her zaman ilçe sakinleri ve esnafla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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