Van'da AK Partililerden engellilere ziyaret

Van'da AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu ve partililer, "Engelliler Haftası" kapsamında Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dernek binasına gelen Bayramoğlu, engellilerle sohbet etti.

Bayramoğlu, her zaman ihtiyaç sahibi ve engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.

Bayramoğlu, "Kamuda çalışan engellilerin sayısı artıyor. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edilecek. Tüm bu saydıklarımızın dışında daha yüzlerce hizmeti sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kazandırdık." dedi.