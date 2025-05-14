Bedensel engelli Yusuf'un polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

NAZLI TİMUR - Van'da polis ekipleri, 13 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Bartu'nun polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yaşayan ve bedensel engelli olan Bartu'nun polislere olan sevgisinden haberdar oldu.

Polis olma ve üniforma giyme hayali kuran Bartu'yu Yunus polisleri ile evinde ziyaret eden TDP personeli, onun bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Yanlarında götürdükleri üniformayı Bartu'ya giydiren, birlikte pasta kesip hediyeler veren polisler, daha sonra çocuğu ekip aracına bindirerek devriye atmasını sağladı.

Araçta polis telsizinden anons yapan, kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgilendirilen Bartu, bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Mutluluğuna ortak olduk"

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli Komiser Zehra Sarıbaş, Bartu'nun mutlu bir gün geçirmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Polislere olan sevgisini öğrendikleri Bartu'nun yanında olduklarını dile getiren Sarıbaş, şöyle konuştu: