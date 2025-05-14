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        İnci kefalinin zorlu göçü festivalle tanıtılıyor

        NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin "zorlu yolculuğu"nu tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:38
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        İnci kefalinin zorlu göçü festivalle tanıtılıyor
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        NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin "zorlu yolculuğu"nu tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

        Bu süreçte avlanması yasak olan balıkların engelleri zıplayarak aştığı zorlu yolculuğun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Van'ın Erciş ilçesinde "İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor.

        Balık göçünün en iyi izlendiği yerlerden Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nda 30 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek festival kapsamında konserler, halk oyunları gösterisi, geleneksel kökbörü oyunu (cirit gibi atlı bir spor) ve inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasının yapılması planlanıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezlerinin kuracağı stantlarda kentin yöresel ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşyaların sergileneceği festivale katılanlar, balıkların Van Gölü'nden tatlı sulara yaptığı göçü görme fırsatı bulacak.

        - "Balıkların zorlu ve mucizevi yolculuğu başladı"

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, balıkların zorlu ve mucizevi yolculuğunun başladığını söyledi.

        Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefallerinin yılın belli döneminde akarsulara göç ettiğini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yıl on ikincisini düzenleyeceğimiz festivalde birbirinden güzel etkinlikler olacak. Şimdiden ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında yerel ve ulusal sanatçılarımız festivalde sahne alacak. Geçen yıl 100 bin kişi, festival kapsamında balık bendini ziyaret etti. Bu yıl ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceğine inanıyoruz. Herkesi dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerimizin görsel şölenini izlemeye ve bu mucizevi yolculuğa tanıklık etmeye bekliyoruz."

        Balıkların göçünü izlemeye gelen Elif Göktürk ise "İnci kefalleri göç etmeye başladı. Bu güzelliğe tanık olmak istedim. Ailem ve misafirlerimizle geldik. Onlar da bu güzelliği görme imkanı buldular. Burada güzel zaman geçirdik." dedi.

        Fotoğrafçı Mehmet Şah Deniz de "İnci kefalinin efsanevi göçünü ölümsüzleştirmek için geldim. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival düzenlenecek. Festival kapsamında düzenlenecek fotoğraf yarışmasına katılacağım. Güzel fotoğraflar biriktireceğim. Güzel sonuçlar bekliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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