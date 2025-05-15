Van'da öğrenciler müzeyi gezdi

Van Büyükşehir Belediyesince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Van Müzesi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrenciler ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Van Müzesi'ni gezdi.

Müzede Urartu başta olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceleyen öğrenciler, eserler hakkında görevlilerden ve öğretmenlerinden bilgi aldı.