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        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi

        Van Büyükşehir Belediyesince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Van Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:48
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        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi
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        Van Büyükşehir Belediyesince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Van Müzesi'ni gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla etkinlik yapıldı.

        Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrenciler ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Van Müzesi'ni gezdi.

        Müzede Urartu başta olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceleyen öğrenciler, eserler hakkında görevlilerden ve öğretmenlerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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