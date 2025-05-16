Erciş'te "Ruh Öküzüm" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Oyunu, Kaymakam Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu de izledi.

Birçok şehirde benzer oyunlarla vatandaşlarla buluştuklarını belirten Karabayır, "Şehirlerimiz birbirlerinden değerli insanlarla dolu. Ülkenin dört bir yanına gidiyoruz. Daha önce oyunumuzu Van'da sahnelemiştik. Şimdi de Erciş'te sahneleme fırsatı bulduk." dedi.

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