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        Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:44
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        Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde emniyet amirliği hizmet binası ve lojman yapılacak.

        Üç katlı yapılacak hizmet binası ile 12 dairen oluşacak lojmanın temeli atıldı.

        Törene Kaymakam Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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