Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde emniyet amirliği hizmet binası ve lojman yapılacak.
Üç katlı yapılacak hizmet binası ile 12 dairen oluşacak lojmanın temeli atıldı.
Törene Kaymakam Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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