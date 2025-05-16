Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı

Üç katlı yapılacak hizmet binası ile 12 dairen oluşacak lojmanın temeli atıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.

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