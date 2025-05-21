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        Van'da 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:30
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        Van'da 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 74 kilo 690 gram skunk ve 15 kilo 918 gram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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