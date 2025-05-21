Van'da 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 74 kilo 690 gram skunk ve 15 kilo 918 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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