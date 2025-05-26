Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 74 yaşındaki Konuk, düzenli yaptığı sporla zinde kalıyor

        Van'da gençlik yıllarında izlediği filmlerden etkilenerek 50 yıl önce düzenli spor yapmaya başlayan 74 yaşındaki Yılmaz Konuk, atletik yapısıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 74 yaşındaki Konuk, düzenli yaptığı sporla zinde kalıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da gençlik yıllarında izlediği filmlerden etkilenerek 50 yıl önce düzenli spor yapmaya başlayan 74 yaşındaki Yılmaz Konuk, atletik yapısıyla dikkati çekiyor.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Konuk, doğup büyüdüğü kentte yazlık sinemalarda izlediği filmlerden etkilenerek sporla ilgilenmeye başladı.

        İstanbul'da polislik mesleğine adım attıktan sonra da spor yapmayı ihmal etmeyen Konuk, bir süre sonra istifa ederek döndüğü memleketinde kentin ilk spor salonlarından birini açtı.

        Burada hem gençleri çalıştıran hem de kendini geliştiren Konuk, ilerleyen yaşına rağmen haftanın 4 günü spor salonunda, kentteki tesislerde antrenman yaparak zinde kalıyor.

        Düzenli yürüyüş ve koşu yapan, salonda ağırlık kaldıran Konuk, disiplinli çalışması, spora olan tutkusuyla gençlere örnek oluyor.

        Konuk, AA muhabirine, İstanbul'da görev yaparken spor salonlarıyla tanıştığını söyledi.

        Çocukluk yıllarında da spora meraklı olduğunu anlatan Konuk, "Ortaokul ve lise yıllarında bütün sportif faaliyetlere katılırdım. Yıllar önce izlediğim 'Herkül' filminden etkilenerek spora ilgi duymaya başladım. Bahçeye kurduğum düzenekle barfiks çekiyordum. Salça kutularının içine beton dökerek dambıl yaptım. Van'a döndükten sonra da sporla ilgilenmeye devam ettim. Batıda çok fazla spor salonu vardı fakat memleketimde yaygın değildi. Ben de İstanbul ve Ankara'da öğrendiklerimi burada uygulamaya başladım." diye konuştu.

        - "Sağlıklı beslenerek, düzenli spor yapmak çok önemli"

        Van'ın ilk spor salonlarından birini açtığını dile getiren Konuk, şunları kaydetti:

        "40 öğrencim vardı ve öğrencilerden aldığım ücretle sanayide malzemeler yaptırdım. Sporcu olarak çalıştırdığım insanların spor salonu açmasına destek sağlayarak ekmek sahibi yaptım. İnsan sağlığı çok önemli. Spor yapan bazı kişilerin kullandığı ilaçlar sağlık açısından yararlı değil. Spor salonlarında kısa sürede vücut yapmak için kullanılıyor ama böyle olmaması lazım. Sağlıklı beslenerek, düzenli spor yapmak çok önemli. Her gün değil disiplinli ve programlı antrenman yapmamız lazım. Sağlığımı yaptığım spora borçluyum. Uzun yıllardır spor yapıyorum ve asla takviye ürünler kullanmadım. Her şeyin doğalı güzel. Otobüse bindiğim zaman ücretsiz kart kullandığımda 'Kart senin mi?' diye soruyorlar. Benimle sohbet ediyorlar ve genç göründüğüm için gerçek yaşıma inanmıyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi

        Benzer Haberler

        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi
        Van'da 155 araç trafikten men edildi
        Van'da 155 araç trafikten men edildi
        Çevresi sarı çiçeklerle renklenen Van'daki Keşiş Gölü, ziyaretçilerini ağır...
        Çevresi sarı çiçeklerle renklenen Van'daki Keşiş Gölü, ziyaretçilerini ağır...
        Van'da koruma çalışmaları ve desteklerle Norduz koyununun sayısı artıyor
        Van'da koruma çalışmaları ve desteklerle Norduz koyununun sayısı artıyor
        Van'da çocuklar Filistin'e destek için yürüdü
        Van'da çocuklar Filistin'e destek için yürüdü
        Van'da fotoğrafçı ve ressamlardan Alzheimer hastaları için ikinci sergi
        Van'da fotoğrafçı ve ressamlardan Alzheimer hastaları için ikinci sergi