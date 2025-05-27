Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift yılda 2,5 ton bal üretiyor

        EMRE ILIKAN - Van'da kent yaşamını bırakıp Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle başladıkları arıcılıkta, 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift yılda 2,5 ton bal üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMRE ILIKAN - Van'da kent yaşamını bırakıp Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle başladıkları arıcılıkta, 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarmayı başardı.

        Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle ilgilenen 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile hayatını birleştirdi.

        Bu evlilikten 4 çocukları olan Işık çifti, 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

        Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

        Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

        Bu sayede hem şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren hem de üretim yapan çift, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

        - "Doğal bal üretiyoruz"

        Aysel Işık, AA muhabirine, eşinin ve ailesinin arıcılığa olan ilgisi nedeniyle kendisinin de mesleğe erken adapte olduğunu söyledi.

        Devletten aldıkları 30 kovan desteğiyle arıcılığa başladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

        "Bölgemiz zengin bitki örtüsüne sahip. Yerimiz organik bal üretimi için çok uygun. Kato Dağı'nın eteklerinde binlerce çiçek yetişiyor. Biz de böyle bir ortamda doğal bal üretiyoruz. İlçemiz balının kalitesiyle biliniyor. Eşimin desteğiyle arıcılığı meslek edindim. Çocuklarımın da ilgisini çekiyor. Onlar da bize yardım ediyor. İşimizi severek yapıyoruz, memnunuz. Kadınların rahatlıkla yapacağı bir iş. Herkese tavsiye ediyorum. Kovanları, petekleri temizliyor, eşime yardım ediyorum. 5 yaşındaki kızım Asima da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli arıların içinde. Çocuklarımın da bu işi yapmalarını istiyorum. Aile bütçesine destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bununla çocuklarımı okutuyorum. İl dışındaki siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kahvaltı salonları, marketler bizden sürekli bal istiyor. Organik balımıza yoğun bir talep var."

        Şehrin stresinden kurtuldukları için mutlu olduklarını anlatan Işık, "Kentten uzak, sakin bir yaşantımız var artık. Çocuklarımı doğayla iç içe, temiz havada, bol oksijenli bir ortamda yetiştirmeye çalışıyorum. Şehir hayatından daha güzel bir yaşantımız var. Gürültülü, kalabalık bir ortamdan uzaklaştık." dedi.

        - "Yılda 2,5 ton bal elde ediyoruz"

        Kamil Işık ise devletten aldığı destekle baba mesleği arıcılığı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Eşi ve çocuklarıyla organik bal ürettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

        "Arıcılığa 30 kovanla başladık. Şu an 350 kovanımız var. Desteklerden faydalanıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi sürekli ziyaret ediyor. Her konuda yardımcı oluyorlar. Organik bal üretimimiz doğal bir ortamda oluyor. Yoğun talep var. Siparişlere yetişemiyoruz. Hasadı yaptıktan iki ay sonra bal kalmıyor. Eşimle üç yıldır arıcılık yapıyoruz. Çok memnunuz. Şehir hayatından kurtulmak istedik. Eşim de destek oldu. Buraya yerleştik. Halimizden, kazancımızdan memnunuz. Buradaki huzuru kentte bulamazsınız. Daha sakin bir ortamımız var. Bol oksijenli havada kafa dinleyebiliyorsunuz. Yılda 2,5 ton bal elde ediyoruz. İşimizi daha da büyütmek istiyoruz."

        5 yaşındaki Asima Işık da "Anneme, babama yardım ediyorum. Arılardan korkmuyorum. Maske taktığım için arılar bana zarar vermiyor. Bal peteklerine dokunuyorum. Arıları çok seviyorum." dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe sağlan...
        Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe sağlan...
        TÜGVA Van İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Van İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği devam ediyor
        22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği devam ediyor
        Van'da artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı
        Van'da artan polen yoğunluğu alerjik şikayetleri artırdı
        Van'da 74 yaşındaki Konuk, düzenli yaptığı sporla zinde kalıyor
        Van'da 74 yaşındaki Konuk, düzenli yaptığı sporla zinde kalıyor
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi