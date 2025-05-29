Çatak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Kılıç "Sergide yer alan ürünler, ilçemizin üretkenliğini ve el becerilerini gözler önüne seriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum." dedi.

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