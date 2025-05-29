Çatak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı
Van'ın Çatak ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.
Van'ın Çatak ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.
15 Temmuz Mesire Alanı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Kadir Kılıç, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.
Programı düzenleyenlere teşekkür eden Kılıç "Sergide yer alan ürünler, ilçemizin üretkenliğini ve el becerilerini gözler önüne seriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Kılıç ve katılımcılar sergilenen ürünleri inceledi.
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