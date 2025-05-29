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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:17
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 22-26 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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