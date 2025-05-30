Van'da "6. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsünce düzenlenen "6. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu" başladı.

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Mirası" temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma İngiltere, İsviçre, İran ve Irak'taki 16 üniversiteden 54 akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun kültürel mirasının akademik bir zeminde ele alınmasının üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

Sempozyumla değerli mirası genç nesillere anlatmaya çalıştıklarını belirten Şevli, "Üniversiteler sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumun kültürel belleğini diri tutan kurumlardır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu coğrafyanın köklü bilgi birikiminden besleniyor, evrensel değerlere katkı sunan bir bilim merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür akademik etkinliklerin kültürel zenginliğimizin evrensel ölçekte ele alınmasını sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun hayatının yalnızca edebi yönleriyle değil, tarihi ve entelektüel duruşuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.