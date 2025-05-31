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        Bitlis'te otomobilin lastiğinde 4 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:05
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        Bitlis'te otomobilin lastiğinde 4 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda, durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, aracın lastiğine gizlenmiş 8 parça halinde 4 kilo 54 gram skunk buldu.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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