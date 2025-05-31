Bitlis'te otomobilin lastiğinde 4 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

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