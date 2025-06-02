Başkale'de öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı
Van'ın Başkale ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları eserleri sergiledi.
Van'ın Başkale ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları eserleri sergiledi.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi spor salonunda sergi düzenlendi.
Sergiye katılan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, stantları gezerek çalışmaları inceledi.
Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Erdoğan, "Bu tür etkinlikler, gençlerimizin özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum." dedi.
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