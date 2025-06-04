Artı Değer Vanspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor'un, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddelerinde tur atarak taraftarı selamladı.

Daha sonra Van Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programa katılan futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Taraftarların marşlar söyleyip tezahüratta bulunduğu programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, taraftarın yağmur, çamur demeden takımını desteklediğini söyledi.

Futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Balcı, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar ve skorlar unutulur ama fair play ruhu asla unutulmaz. Taraftar, her zaman iyiye ve doğruya yönelik hareketlerini gösterdi. Elbette şampiyonluklar yaşanacak. Seyircimizin tavrıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vanspor'un 1. Lig'de büyük başarılara imza atacağına canıgönülden inanıyorum. Bir teşekkürü de Vanspor'un mücadele ettiği 2. ligdeki şehirlere ve takımlara etmek istiyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler olmazsa bunun bir anlamı yok."