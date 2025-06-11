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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, şehit aileleri ve gazileri ağırladı

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:29
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, şehit aileleri ve gazileri ağırladı
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, beraberinde şehit aileleri ve gazilerle Kaymakam Bakan'ı ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette Bakan, Çınarağaç ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Bakan, "Devletimiz, milletimiz ve vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimizin milletimize emaneti olan kıymetli ailelerini ve gazilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Allah, şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Gazilerimize hayırlı bir ömür nasip eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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