Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, terörsüz bir Türkiye istediklerini söyledi.

Çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini belirten Sancar, "Evlat hiçbir şeye benzemez. Evladın tarifi yok. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Cumhurbaşkanımız da bu konuda açıklamalarda bulundu. Umutla çocuklarımızı bekliyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğiz. Kızım, beni görüyor ve duyuyorsun, dön gel." dedi.