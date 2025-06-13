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        Havanın ısınmasıyla Van'ın yaylalarındaki hareketlilik arttı

        ÖZKAN BİLGİN - Van'da havanın ısınmasıyla hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler ile sıcak bölgelerden gelen göçerler, kırsal bölgelerdeki hareketliliği artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:23
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        Havanın ısınmasıyla Van'ın yaylalarındaki hareketlilik arttı
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'da havanın ısınmasıyla hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler ile sıcak bölgelerden gelen göçerler, kırsal bölgelerdeki hareketliliği artırdı.

        Temiz su kaynakları ve zengin otlaklarıyla öne çıkan Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karapet bölgesi, son günlerde küçükbaş hayvan sürüleriyle şenlendi.

        Yöre sakinleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen besiciler, kış boyunca ağıllarda barındırdıkları hayvanlarını doğanın canlanmasıyla yaylalara çıkarmaya başladı.

        Yaz boyunca bölgedeki yaylalarda konaklayan hayvan sahipleri, sürülerini zengin otlaklarda besleyerek et ve süt verimini artırmaya çalışıyor.

        Kadınlar, günde iki kez sürülerin bulunduğu bölgeye giderek süt sağıyor, ayrıca peynir, yoğurt ve tereyağı imalatında görev alıyor.

        Sürü sahiplerinden Reşat Kaplan, AA muhabirine, her gün 2 bin koyunu sağım işlemi için günde iki defa aşağı kesimlere getirdiklerini söyledi.

        Koyunların sabah ve öğleden sonra sağıldığını ifade eden Kaplan, "2 çoban ile gece boyunca sürüyle ilgileniyoruz. Hayvanı otlatmak için dağ bayır dolaşıyoruz. Her gün belirli bir noktaya sürüyü getirip sağılmasını sağlıyoruz. Bu sütler de süt ürünlerine dönüştürülerek satılıyor. Hayvanın bakımı da sağımı da çok zor ve zahmetli bir süreç. Havanın ısınmasıyla yaylaya çıkıyoruz. Burada otlayan koyunların et ve süt verimi artıyor." dedi.

        - "Güneşin altında koyunları sağıyoruz"

        Koyunların sağımına yardım eden Casim Kaplan da hayvanların yemlenme oranına göre elde edilen sütün miktarının da değiştiğini belirtti.

        Kaplan, "Bazı günümüz çok bereketli ve bol sütlü geçerken bazen de emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Elde ettiğimiz sütü peynir, tereyağı, yoğurt yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Bu sene ot miktarında azalma var. Bu, süt verimine de yansıyor." diye konuştu.

        Sürü sahiplerinden Şivan Kaplan da "Eşim engelli. Süt sağımına gelemediği için aylıkçı bir berivan (süt sağan kadın) tuttum. Sigortasını da yaptım. 100 koyunumu sağıma geliyor." ifadelerini kullandı.

        Berivanlardan Yıldız Kaplan da günde iki defa 2 bin koyunu sağdıklarını dile getirdi.

        Koyun bakımının her aşamasının çok zor olduğunu anlatan Kaplan, "Güneşin altında koyunları sağıyoruz. Sonra sütü eve götürüp işliyoruz. Büyük oranda peynir yapılıyor. Amacımız, aile bütçesine katkı sağlamak. Berivanlar, kadınlar ve genç kızlardan oluşuyor. Şartlarımız çok zor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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