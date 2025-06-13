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        Lise öğrencileri doğada kısa sürede çözülebilen "çevre dostu" gıda ambalajı üretti

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da ilkokulu beraber okuyan Van Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesi öğrencisi Agrin Nuda Bayat ile Kocaeli'de Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Elif Berra Demir, yüksek ısıya dayanıklı, anti bakteriyel ve çevre dostu gıda ambalajı hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:40
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        Lise öğrencileri doğada kısa sürede çözülebilen "çevre dostu" gıda ambalajı üretti
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da ilkokulu beraber okuyan Van Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesi öğrencisi Agrin Nuda Bayat ile Kocaeli'de Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Elif Berra Demir, yüksek ısıya dayanıklı, anti bakteriyel ve çevre dostu gıda ambalajı hazırladı.

        Van'da ilkokulu aynı sınıfta okuyan 11. sınıf öğrencileri Bayat ile Demir, lise eğitimini farklı illerde sürdürmelerine rağmen arkadaşlıklarına devam etti.

        Çevre kirliliğini önlemek amacıyla beraber proje hazırlamaya karar veren iki öğrenci, bazen bir araya gelerek bazen de telefondan görüntülü görüşerek hazırlayacakları projenin detaylarını netleştirdi.

        Öğretmenlerinin de desteğiyle çalışmalara başlayan iki öğrenci, meyan kökü, mor soğan kabuğu ve kırmızı deniz yosununu kaynatma, süzme ve kontrollü ısıtma gibi işlemlerin ardından jel haline getirip fırında kuruttuktan sonra çevre dostu ambalaj üretti.

        Yüksek ısıya dayanıklı, antibakteriyel, minimum geçirgenlik, geleneksel plastikten yüzde 8 daha dayanıklı, doğada kısa sürede çözülebilme özelliğine sahip ambalaj, "Akıllı Gıda Ambalajı Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye finallerinde kimya alanında birinci oldu.

        Öğrenciler, ürün tazeliği ve güvenliğini koruyan çevre dostu ambalajın, bugün yoğun olarak kullanılan ve çevre kirliliğine yol açan plastik ambalajlara alternatif olabileceğini belirtti.

        - "Bir yıl boyunca yoğun emek harcadık"

        Bayat, AA muhabirine, çevre kirliliğini önlemek amacıyla arkadaşıyla proje tasarladıklarını söyledi.

        Dünyada yaşanan problemlere odaklandıklarını belirten Bayat, "Proje yapmaya karar verdiğimizde dünyanın yaşadığı problemleri ele almaya karar verdik. Günümüzde en çok çevre kirliliğinin yaşandığını gözlemledik. Araştırmalarımız sonucunda en çok plastik kirliliğini oluşturan sektörün ambalaj sektörü olduğu önümüze çıktı. Buradan yola çıkarak doğada çözülebilen ambalaj yapmaya karar verdik. Arkadaşımın okulunda öğretmenlik yapan Selin Sağdıç öğretmenimiz de bize danışmanlık yaptı." dedi.

        Ambalaj haline getirecekleri malzemeleri özenle seçtiklerini ifade eden Bayat, şunları kaydetti:

        "Arkadaşım ve ben farklı bölgelerde yaşıyoruz. Ambalaj yapımında hangi malzemeleri kullanacağımızı düşünürken yaşadığımız bölgelere özel bitkileri kullanabileceğimizin farkına vardık. Buradan yola çıkarak arkadaşım mor soğan kabuğunu ben ise bölgemizde yetişen meyan kökünü kullandım. Doğada tamamen çözülen ve birçok fonksiyonel özelliğe sahip ambalaj geliştirdik. Bu proje süresince görüntülü konuşmalar ve seyahatler gerçekleştirdik. Bir yıl boyunca yoğun emek harcadığımız projenin karşılığını en güzel şekilde almayı başardık."

        - "Öğrencilerimiz geleceğin Aziz Sancarları olacak"

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesi Müdürü Aydın Uçkan ise "Her öğrencimizi proje yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu yıl 120 proje ile başvuru yaptık. Bu projelerimizden ikisi Türkiye finallerine katıldı. Agrin Nuda Bayat öğrencimizin projesi kimya alanında birinci oldu. Öğrencilerimiz geleceğin Aziz Sancarları ve önemli bilim insanları olacak." diye konuştu.

        Öğrencilere destek veren fizik öğretmeni Alper Bayram da "Çalışma yaklaşık bir yıl sürdü. Öğrenciler, sürekli internet üzerinden görüntülü konuştu. Laboratuvar süreçlerini video çekerek birbirleriyle paylaştılar. Bu zorlu süreci yoğun emek sayesinde başarıyla taçlandırdık. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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