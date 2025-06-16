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        Van'da diyabet hastası genç, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören diyabet hastası 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:08
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        Van'da diyabet hastası genç, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören diyabet hastası 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde Tip-1 diyabet tedavisi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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