Van'da 20 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-15 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 20 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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