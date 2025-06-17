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        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturdu

        Van'ın Tuşba ilçesine bağlı kırsal Yemlice Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki ressam Pınar Dereli, okuyup büyüdüğü köyündeki okulda öğrencileri sanatla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:08
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        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturdu
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        Van'ın Tuşba ilçesine bağlı kırsal Yemlice Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki ressam Pınar Dereli, okuyup büyüdüğü köyündeki okulda öğrencileri sanatla buluşturdu.

        Mahalledeki Şehriban-Sami Yıldırım İlkokulu'nda görevli öğretmenler, dönem sonu faaliyet haftasında 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Aile ve Oyun" temalı etkinlik düzenledi.

        "Köyümüzün Küçük Ressamlarının Sanat Atölyesi" adı verilen etkinlikte okulun bahçesine tuvaller yerleştiren öğretmenler, mahallede yaşayan okulun eski öğrencisi ve şimdiki velisi olan Dereli'yi davet etti.

        Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Dereli, hazırladığı kostümleri giydirdiği öğrencilerle ünlü ressamların eserlerindeki karakterleri canlandırdı, onlarla tuvallerde boyama çalışması yaptı.

        Okuldaki öğretmenler de öğrencilerle birlikte resim çizerek güzel gün geçirdi.

        - "Yıllar önce oyunlar oynadığım bahçede şimdi çocuklarla resimler çizip yeni hayaller kuruyoruz"

        Pınar Dereli, AA muhabirine, okulda düzenlenen sanat etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Üniversiteden bu yıl mezun olduğunu ifade eden Dereli, "Bu köyde doğdum ve büyüdüm. Üniversiteyi üçüncü, fakülteyi birinci olarak bitirdim. Mezun olduktan sonra köyüme döndüm. Öğretmenlerimiz beni sanat etkinliğine davet etti. Çok güzel etkinlik yapmışlar. Öğrencilerle keyifli vakit geçirdik. Onlara sanatın ne olduğunu anlattım ve resim teknikleriyle ilgili tecrübelerimi paylaştım. Etkinlik esnasında yeteneklerini keşfettim. Belki ileride köyümde bir atölye açarım." diye konuştu.

        Resim çizme yeteneğinin ilkokulda öğretmeni tarafından keşfedildiğini anlatan Dereli, şöyle konuştu:

        "Öğretmenimin fark etmesiyle çizim yeteneğimi keşfettim ve bugünlere geldim. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Farklı hayatlara dokunmak ve gelecek kapısı açmak çok önemli. Yıllar önce oyunlar oynadığım, hayaller kurduğum bahçede şimdi çocuklarla resimler çizip yeni hayaller kuruyoruz. Benim için çok anlamlı bir gün oldu."

        - "Hedefimiz, kırsaldaki çocukların hayatına dokunabilmek"

        Okul Müdürü Tolga Bilgin ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında her hafta farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        "Aile Yılı" kapsamında okulda öğretmen ve velilerin bir araya gelerek etkinlikler yaptığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

        "Öğrencilere sadece teorik bilgiler vermiyor, onları her alanda geleceğe hazırlıyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak ve geliştirmek amacıyla resim etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. En büyük hedefimiz, kırsaldaki okullarda öğrenciler tarafından en iyi şekilde hatırlanmak ve onların hayatına dokunabilmek."

        Okulun Van depremi sonrası ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin en değerli sanatçılarından Sezen Aksu, anne ve babasının adını verdiği bu okulu yaptırdı. Değerli sanatçımızın yaptırdığı okulda sanat etkinliklerinin düzenlenmesi bizi mutlu ediyor. Okulumuzda koro ve resim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında geleceğin sanatçılarının çıkacağına inanıyorum."

        Öğretmenlerden Cemil Ülker ise "Okulumuzdaki her öğrenciyi tüm yönleriyle geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir öğrenciyi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak her öğretmenin görevidir. Biz de yıl içinde sadece akademik eğitim değil, sanatsal etkinlikler de yaptık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında her hafta farklı etkinliklerle öğrencilerimizi buluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Ada Mat, "Bugün 'İnci Küpeli Kız' oldum. Öğretmenlerimiz bize karakterlerimiz hakkında bilgi verdi. Daha sonra arkadaşlarımla okul bahçesindeki atölyede resimler yaptık." dedi.

        3. sınıf öğrencisi Gülbahar Dereli ise resim yapmayı çok sevdiğini ve ileride resim öğretmeni olmak istediğini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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