Başkale'de 4 mağaranın bulunduğu kayalık alan görenlerin ilgisini çekiyor
Van'ın Başkale ilçesinde, çevresinde 4 mağaranın bulunduğu kayalık alan görenlerin ilgisini çekiyor.
Van'ın Başkale ilçesinde, çevresinde 4 mağaranın bulunduğu kayalık alan görenlerin ilgisini çekiyor.
İlçeye 60 kilometre mesafedeki kırsal Evbakan Mahallesi sınırlarında bulunan kayalık alan, yörede "Keladivane" diye adlandırılıyor.
Mahalle muhtarı Menaf Gülten, "Keladivane" adını verdikleri kayalık alanın doğal yapısı ve çevresindeki mağaralarla yöre sakinlerinin ilgisini çektiğini söyledi.
Gülten, "Burada dört tane oyma mağara bulunuyor. Aynı zamanda volkanik taş yapıları da bölgeye ayrı bir özellik katıyor. Bu doğal yapının tanıtılması, korunması ve turizme kazandırılması gerekiyor." dedi.
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