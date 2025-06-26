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        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:49
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        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları ve çeşitli casus uygulamaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 139 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

        Operasyonda, çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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