Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları ve çeşitli casus uygulamaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 139 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.
Operasyonda, çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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