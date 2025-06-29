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        Van'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor

        Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:44
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        Van'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor
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        Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor.

        Kent Meydanı'nda açılan fuarda, ülke genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

        Fuarı ziyaret edenler hem yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiriliyor hem de birbirinden farklı ürünleri alma imkanı buluyor.

        Fuarda açılan stantları gezen Sıddık Çağlı, ürünlerin kaliteli ve güzel olduğunu söyledi.

        Daha önce de hükümlüler tarafından üretilen ürünleri kullandığını belirten Çağlı, "Farklı bir şehirde de böyle bir fuara katılmıştım. Bu sene Van'da açmalarına çok sevindim. Bütün vatandaşların gezip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Ziyaretçilerden Emin Yıldız ise "Hükümlülerin el dokuma ürünleri çok güzel. Birçok farklı ilden gelen ürünler var. Her şehrin kendisine özel yöresel ürünleri de mevcut. Fuardan memnun kaldım." diye konuştu.

        Fuar, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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