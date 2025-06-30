Van'da su ürünleri kontrol ekipleri inci kefallerinin üreme alanlarını denetledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok ilden Van'a gelen ekipler, inci kefallerinin üreme alanlarında denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Ağrı ve Siirt illerinde yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik 24-27 Haziran tarihleri arasında çalışma yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan ve 15 ilden Van'a gelen su ürünleri kontrol ekiplerinin katılımıyla 2 gün boyunca inci kefallerini en önemli üreme alanları olan Muradiye ilçesindeki Bendimahi ile Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı'nda ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan su kaynaklarında denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, elde edilen veriler ve yapılan gözlemlerin gelecekteki denetimlerin planlamasında önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Van ve Bitlis'te gerçekleştirilen toplu denetimler ile çevre illerde yapılan kontrollerin bölgedeki ekosistem dengesinin korunması ve yerel balıkçılığın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.