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        Van'da su ürünleri kontrol ekipleri inci kefallerinin üreme alanlarını denetledi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok ilden Van'a gelen ekipler, inci kefallerinin üreme alanlarında denetimlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:15
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        Van'da su ürünleri kontrol ekipleri inci kefallerinin üreme alanlarını denetledi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok ilden Van'a gelen ekipler, inci kefallerinin üreme alanlarında denetimlerde bulundu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Ağrı ve Siirt illerinde yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik 24-27 Haziran tarihleri arasında çalışma yapıldığı bildirildi.

        Bakanlıktan ve 15 ilden Van'a gelen su ürünleri kontrol ekiplerinin katılımıyla 2 gün boyunca inci kefallerini en önemli üreme alanları olan Muradiye ilçesindeki Bendimahi ile Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı'nda ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan su kaynaklarında denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, elde edilen veriler ve yapılan gözlemlerin gelecekteki denetimlerin planlamasında önemli rol oynayacağı ifade edildi.

        Açıklamada, Van ve Bitlis'te gerçekleştirilen toplu denetimler ile çevre illerde yapılan kontrollerin bölgedeki ekosistem dengesinin korunması ve yerel balıkçılığın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir de Van Gölü'nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefali başta olmak üzere, bölgedeki su ürünlerinin korunması için yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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