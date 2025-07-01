Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki marketlerde denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor.

        Bu kapsamda Gıda kontrol ekipleri, marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatları ve gramajları ile yerli üretim logolarını kontrol etti.

        Denetimlerde bazı iş yerlerinin ürünlerin son tüketim tarihlerinin kasıtlı olarak silindiği, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satışa sunulduğu tespit edildi.

        Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 389 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 389 şüpheli yakalandı
        Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yay...
        Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yay...
        Babasından kaligrafi sanatını öğrenen Yusufcan, ürettiği eserleri sanatseve...
        Babasından kaligrafi sanatını öğrenen Yusufcan, ürettiği eserleri sanatseve...
        İş yurdu atölyeleri hükümlülere hem meslek öğretiyor hem de ekonomik katkı...
        İş yurdu atölyeleri hükümlülere hem meslek öğretiyor hem de ekonomik katkı...
        Özel harekat polisleri, zorlu tatbikat ve eğitimlerle göreve hazırlanıyor
        Özel harekat polisleri, zorlu tatbikat ve eğitimlerle göreve hazırlanıyor
        Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
        Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu