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        Yanlış yerdeki paratiroit ve boynundaki kanserli tiroit bezlerinden 6 saatlik operasyonla kurtuldu

        Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit bezlerinde kanser tespit edilen 38 yaşındaki kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:01
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        Yanlış yerdeki paratiroit ve boynundaki kanserli tiroit bezlerinden 6 saatlik operasyonla kurtuldu
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        Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit bezlerinde kanser tespit edilen 38 yaşındaki kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Bahçesaray ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Sakine Allahverdi, boğaz, göğüs ve baş ağrısı, halsizlik, kol ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Allahverdi'nin hormonlarında dengesizlik ve tiroit bezlerinde kanser tespit edildi.

        Yapılan ileri tetkiklerde ise Allahverdi'nin fazla çalışan ve kana aşırı kalsiyum salınımı yapan 2 santimetrelik paratiroit bezinin, olması gerektiği gibi boyun bölgesinde değil nadir rastlanacak şekilde kalbin üstünde aort damarının altında olduğu belirlendi.

        Tıp literatüründe az kişide rastlanan bu durum üzerine hastanın ameliyatına kararı verildi.

        Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Müjdat Uçak, Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva tarafından ameliyata alınan Allahverdi'nin operasyonu 6 saat sürdü.

        Kapalı ameliyatla paratiroit bezi ile iki taraflı kanserli tiroit bezleri alınan Allahverdi, el ve ayaklarını rahatlıkla kullanmaya başladı, ağrılarından kurtuldu.

        Hastanede 7 gün kontrol altında tutulan Allahverdi, taburcu edildi.

        - "Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik"

        Opr. Dr. Uçak, gazetecilere, hastayı ameliyat ettiklerini belirterek, "Kapalı yöntemle 2 santimlik paratiroit ile iki taraflı kanserli tiroit bezlerini aldık. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tedavisi 3 gün yoğun bakım ünitesinde devam etti." dedi.

        Dr. Şığva ise 38 yaşındaki kadın hastanın 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "2 santimetrelik paratiroit bezi çok riskli bir yerdeydi. Kalpten çıkan büyük atar damarın altındaydı. Ameliyatı kapalı yöntemle yaptık. 3 santimetrelik kesiden girerek paratiroit bezi ile kanserli tiroit bezini çıkardık. Tıp literatüründe az kişide rastlanır. Van'da bugüne kadar hiç rastlamadık. Merkezimizde ilk kez böyle bir vakayı kapalı yöntemle ameliyat ettik. Hastanın durumu iyi, şikayetlerinden kurtuldu." diye konuştu.

        Tedavisi tamamlanan Allahverdi de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Allahverdi, "Zor bir süreç atlattım. Hayatımı doktorlara borçluyum. Daha önce yürüyecek takatim yoktu. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Sürekli yorgunluk, halsizlik hissediyordum. Şikayetlerimden kurtuldum. Şu an çok iyiyim. Doktorlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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