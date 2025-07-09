Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Kültür Yolu Festivali 12 Temmuz'da başlıyor

        Van, Kültür Yolu Festivali kapsamında 12-20 Temmuz tarihleri arasında renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Kültür Yolu Festivali 12 Temmuz'da başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Kültür Yolu Festivali kapsamında 12-20 Temmuz tarihleri arasında renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 gün sürecek festival boyunca 20 noktada yaklaşık 300 etkinlik düzenlenecek.

        Festival kapsamında, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisinde, ünlü ressamın gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 74 eser yer alacak.

        İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde açılacak Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" adlı sergi, yalnızca estetik bir arayışın değil, aynı zamanda kimlik, yurt, direniş ve hatırlamanın politik bir eylem olarak nasıl biçimlendiğinin izini sanatseverlerle buluşturacak.

        Van Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda, küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği, Reza Hemmatirad, Sanaz Alborzi, Esmaeil Rashvand ve Omid Rabbani gibi sanatçıların resim ve hat eserlerinden oluşan "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        Küratörlüğünü İsmail Erdoğan ve Hasan Mert Kaya’nın üstlendiği "Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası" sergisi ise Van Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda Vanlılarla buluşacak. Van Müzesi ve İl Halk Kütüphanesinde de birçok alanda sergiler açılacak.

        Festival kapsamında, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi ünlü sanatçılar, Atatürk Kültür Parkı'nda kurulacak ana sahnede sevenleriyle bir araya gelecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlülere konser verecek.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir" oyunu ile Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Vanlı sanatseverlerle buluşacak.

        "FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde her yaştan fotoğrafçılar, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak. Van Kalesi'ndeki Eski Van Evi önünde 15 Temmuz fotoğraf ve belgesel film gösterimi etkinliği düzenlenecek.

        Van Müzesi Müze Girişi Fuaye Alanı, Van Müzesi, İl Halk Kütüphanesi bahçesi, Van Bedesten Çarşısı ve Nostalji Sanat Atölyesi'nde, dramadan geleneksel el sanatlarına kadar çeşitli atölyelerle yetişkinlere ve çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

        Tiyatro gösterileri, paneller, söyleşilerin düzenleneceği festivalde, Atatürk Kültür Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü"nde çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları ve tematik oyun alanları yer alacak.

        Kente özgü mutfak kültürünü yaşatan restoranların "Lezzet Noktası" olarak belirlendiği festivalde, gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile 12 restoranda yöresel yemekler yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor

        Benzer Haberler

        Van'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Van'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Akademisyenler kazı çalışmalarıyla Van'da deprem üretme potansiyeli olan Er...
        Akademisyenler kazı çalışmalarıyla Van'da deprem üretme potansiyeli olan Er...
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, yapımı devam eden kamu binalarındaki çalışmaları...
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, yapımı devam eden kamu binalarındaki çalışmaları...
        Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor
        Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor
        Yanlış yerdeki paratiroit ve boynundaki kanserli tiroit bezlerinden 6 saatl...
        Yanlış yerdeki paratiroit ve boynundaki kanserli tiroit bezlerinden 6 saatl...
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu