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        Gönüllü nakkaş iki yılda 20 caminin duvarlarını ayet ve işlemelerle süsledi

        ORHAN SAĞLAM - Van'da nakkaşlık sanatıyla ilgilenen 55 yaşındaki Mehmet Emin Deniz, gönüllü olarak iki yılda 20 caminin duvarlarına ayetler yazdı, farklı motiflerle süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:04
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        Gönüllü nakkaş iki yılda 20 caminin duvarlarını ayet ve işlemelerle süsledi
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da nakkaşlık sanatıyla ilgilenen 55 yaşındaki Mehmet Emin Deniz, gönüllü olarak iki yılda 20 caminin duvarlarına ayetler yazdı, farklı motiflerle süsledi.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Deniz, ortaokul yıllarında ilgi duyarak başladığı nakkaşlık sanatında zamanla kendini geliştirdi.

        Bu sürede fırsat bulduğu her ortamda çizimler yapan Deniz, emekli olduktan sonra hem sanatını yaşatmak hem de cami duvarlarını süslemek için çalışma başlattı.

        Gönüllü olarak kentteki camileri dolaşan, eksikleri not eden Deniz, arkadaşlarının ve hayırseverlerin yardımıyla temin ettiği malzemelerle camilerin duvarlarını ayet ve işlemelerle bezedi.

        Dikkat ve sabır gerektiren bu sanatıyla, iki yılda 20 caminin duvarlarına ayetler yazan, motifler çizen Deniz, kent merkezinde eksiği olan tüm ibadethanelerde bu çalışmayı yapmayı planlıyor.

        - "Hangi caminin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalıştık"

        Deniz, AA muhabirine, ortaokul döneminde boş kağıtlara sürekli ayet yazıp çizimler yaparak nakkaşlık sanatını öğrendiğini söyledi.

        Gönüllü olarak cami duvarlarını süslediğini ifade eden Deniz, "Eğitim almadan kendimi geliştirmeyi başardım. Camilerin ihtiyaçları için arkadaşlardan destek istedik. Onların yardımıyla camilerin penceresini, kapısını ve boyasını yenileyip tertemiz bir şekilde teslim ettik. İki yıl önce emekli olduktan sonra hangi caminin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalıştık." dedi.

        Ayetleri cami imamlarına danışarak belirlediklerini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

        "20'ye yakın caminin duvarlarını ayetler ve motiflerle süsledim. Arkadaşlarımın verdiği desteklerle ustalığımı konuşturup camileri güzelleştiriyorum. Şablon ve cetvel kullanmadan kurşun kalem, fırça ve boyayla çalışmalarımı sürdürüyorum. Kalemle çizimimi yaparım ve boyalarla da ayetleri ortaya çıkarırım. Cemaatin anlaması için ayetlerin altına Türkçe meallerini yazıyoruz. Çantamı alarak kentteki camileri dolaşırım. Hangi camide ne eksik varsa onu tespit ederim. Sonra da eksiklerini gidermeye çalışırız."

        - "Çizimler camiye farklı bir hava kattı"

        Yeni Çarşı Cami İmamı Mehmet Sait Yavuzer ise "Emin kardeşimizin cami içinde çizimler için talebi oldu. Daha sonra belirlediğimiz ayetleri duvarlara çizdi. Ayet çizimlerinin güzel olduğunu fark ettik. Çizimler camiye farklı bir hava kattı. Cemaatimizden de çok olumlu tepki aldık. Kardeşimiz çizimlerin tamamını kalemle yapıyor. Sonra da ayetlerin anlamlarını yazdık. Allah ondan razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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