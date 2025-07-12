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        Deniz polisi inci kefalini korumak için Van Gölü'nde 115 saatlik seyir gerçekleştirdi

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin avlanma yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana Van Gölü'nde 115 saatlik seyir gerçekleştirdi, 76 denetim faaliyetinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:11
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        Deniz polisi inci kefalini korumak için Van Gölü'nde 115 saatlik seyir gerçekleştirdi
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin avlanma yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana Van Gölü'nde 115 saatlik seyir gerçekleştirdi, 76 denetim faaliyetinde yer aldı.

        3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölünde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

        Bu yolculukta suyun akışının tersine yüzerek eşsiz bir görüntü oluşturan balıkların kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan korunuyor.

        Emniyet bünyesindeki Edremit Deniz Limanı Şubesi ekipleri de Van Gölü'nü sürekli denetim altında tutarak, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmiyor.

        Yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana 115 saatlik seyir gerçekleştiren ekipler, 76 denetime katıldı, 1 tekne, 3 ağ ve kaçak avlanan 700 kilogram inci kefaline el koydu.

        Deniz Limanı Şubesinde görevli Başkomiser Mustafa Ali Adak, AA muhabirine, ilgili kanunlar kapsamında 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve su altı görüntüleme robotu gibi teknik cihazları kullanarak Van Gölü'nde görev yaptıklarını söyledi.

        Yaptıkları tatbikatlarla görev kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Adak, "Van Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şubesi olarak başta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun kapsamında Van Gölü'nde görev yapılmaktadır. Şubemizde görevli 18 personel bulunmaktadır. Kuvvemizde bulunan 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve su altı görüntüleme robotu gibi teknik cihazlarımız, görevlerimizin etkin bir şekilde ifa edilmesinde kullanılmaktadır." diye konuştu.

        - "İnci kefali ülkemizin kıymetli hazinelerinden biridir"

        İnci kefalinin korunması için tüm kurumların gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirten Adak, şunları kaydetti:

        "İnci kefali ülkemizin sahip olduğu kıymetli hazinelerden biridir. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası inci kefali için av yasağı dönemi olarak belirlenmiştir. Balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere mümkün olan en ideal şekilde teslim edilmesi için büyük önem taşıyan av yasağı döneminde Şube Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz ve paydaş kurum kuruluşlarla koordineli olarak 24 saat esasıyla görev yapılmaktadır. 15 Nisan'dan bu yana Van Emniyet Müdürlüğü olarak 1 tekne, 3 ağ ve 700 kilogram inci kefaline el konulmuştur. Ele geçirilen ağlarda bulunan canlı balıklar doğal ortamlarına bırakılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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