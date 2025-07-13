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        Şarkıcı Ebru Yaşar Van'da konser verdi

        Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:19 Güncelleme: 13.07.2025 - 00:19
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        Şarkıcı Ebru Yaşar Van'da konser verdi
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        Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yaşar'ın yaklaşık 2 saat süren konserine farklı yaş grubundan müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Yaşar, "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Kafamın içi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Parkı dolduran müzikseverler, Yaşar'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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