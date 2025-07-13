Şarkıcı Ebru Yaşar Van'da konser verdi

Yaşar, "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Kafamın içi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

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