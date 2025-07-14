Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çocuklar yaz tatilini okullardaki etkinliklerle değerlendiriyor

        Van'da 6-13 yaş grubundaki öğrenciler, okullarda düzenlenen geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları etkinlikleri ve drama eğitimlerine katılarak zamanlarını değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çocuklar yaz tatilini okullardaki etkinliklerle değerlendiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da 6-13 yaş grubundaki öğrenciler, okullarda düzenlenen geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları etkinlikleri ve drama eğitimlerine katılarak zamanlarını değerlendiriyor.

        İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmelerini ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla "Yaz Coşkusu Projesi"ni hayata geçirdi.

        Bu kapsamda Hatuniye Kültür Sanat Merkezi, Bostaniçi Kültür Sanat Merkezi, Rekabet Kurulu İlk ve Ortaokulu, Şehit Suat Surki İlk ve Ortaokulu, Eczacılar Birliği İlk ve Ortaokulunda 6-13 yaş grubundaki öğrencilere yönelik kurslar başlatıldı.

        Yaz tatilini okullarda açılan kurslara katılarak değerlendiren öğrenciler hem eski geleneksel sokak oyunlarını öğreniyor hem de zeka oyunları ve drama eğitimi alıyor.

        İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, gazetecilere, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmanın önemli olduğunu belirten Yeşilova, "Biz okulların sadece çocukların derslere katılmak için geldikleri bir kurum olmadığını gösterdik. Projemizde nesiller arası kültürel bağı korumayı, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmayı hedefledik." dedi.

        Çocukların geleneksel sokak oyunlarını bilmediğini ifade eden Yeşilova, "Çocuklar, maalesef dedelerinin ve babalarının yıllar önce sokakta oynadığı oyunları bilmiyor. Biz de kültürel bağı korumak amacıyla okullarımızda, topaç, bilye, fındık, halat çekme, drama ve zeka oyunları oynatıyoruz. Çocuklar için sosyal bir ortam oluşturduk. Sanat merkezlerimizde ise daha çok sanatsal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Piyano, gitar, bağlama ve birçok kursumuz mevcut." diye konuştu.

        5. Sınıf öğrencisi Ayşe Melisa Soysal ise "Kurslar sayesinde drama, zeka ve geleneksel sokak oyunlarını öğreniyoruz. İlgimi en çok drama kursu çekti. Çok güzel bir tatil oluyor. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        6. sınıf öğrencisi Mete Erdem de TÜGVA ve Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinlikleri ile Kur'an kursları sayesinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutu...
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutu...
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 6 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 6 şüpheli yakalandı
        Van'ı "sağlık üssü" haline getirecek şehir hastanesi için çalışmalar başlad...
        Van'ı "sağlık üssü" haline getirecek şehir hastanesi için çalışmalar başlad...
        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor